OGC Nice hakt knoop door en wil Sneijder nog voor maandag inschrijven

De weg is vrij voor Wesley Sneijder om te kiezen voor OGC Nice, zo meldt Voetbal International. Volgens het weekblad maakt de Franse club definitief geen werk meer van de komst van Omar Abdulrahman. De komst van de aanvallende midenvelder van Al Ain was te complex en tijdrovend. Dat betekent dat OGC Nice naar verluidt al zijn pijlen zal gaan richten op Sneijder, die sinds zijn vertrek bij Galatasaray clubloos is.

OGC Nice moet maandag de lijst van spelers indienen voor de volgende voorronde van de Champions League. Het is de bedoeling dat Sneijder op deze lijst wordt gezet, indien hij genoegen neemt met 'een bescheiden contract'. OGC Nice kan niet tippen aan de financiële huishouding van clubs als Paris Saint Germain, AS Monaco, Olympique Lyon, Olympique Marseille, Girondins Bordeaux en Saint-Étienne. De club die Ajax in de Champions League uitschakelde heeft een bescheiden budget.

Als Sneijder kiest voor OGC Nice dan is dat vooral een keuze voor het Nederlands elftal, zo klinkt het. Aan het einde van de maand staat de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk op de rol. Bondscoach Dick Advocaat is absoluut geen voorstander van een keuze voor een club uit de Verenigde Staten of het Midden-Oosten. Sneijder had het liefst voor een half jaar bij Ajax of FC Utrecht getekend, om daarna in de Major League Soccer aan de slag te gaan, maar dat zagen beide clubs niet zitten.