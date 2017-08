AS Monaco knokt zich terug en wint doelpuntrijke seizoensouverture

AS Monaco heeft de openingswedstrijd in de Ligue 1 ternauwernood gewonnen. In eigen huis kwam de landskampioen van vorig seizoen tot tweemaal toe op achterstand, maar de Monegasken knokten zich uiteindelijk naar een 3-2 overwinning op Toulouse. Terence Kongolo kwam niet in actie, want hij werd door trainer Leonardo Jardim niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Na zeven minuten stond Monaco al op achterstand. Na een afgeslagen corner kreeg Zinédine Machach de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Na een knappe aanname schoot de Franse middenvelder in de lange hoek en verraste daarmee Danijel Subasic. Monaco was van slag en kon de gehele eerste helft nauwelijks kansen creëren.

Kylian Mbappé werd na 75 minuten gewisseld.

Na 28 minuten maakte Jemerson de Jesus Nascimento, kortweg Jemerson, toch de gelijkmaker. De verdediger torende boven iedereen uit en promoveerde een perfect genomen hoekschop van João Moutinho tot een doelpunt. Vijf minuten later kreeg Romy Lopes de laatste grootste mogelijkheid voor het rustsignaal, maar zijn poging belandde in de handen van Alban Lafont.

Na rust zette Andy Delort Toulouse op voorsprong, na een fout van Djibril Sidibé. De verdediger verloor de bal op het middenveld en uiteindelijk knalde de aanvaller de 1-2 binnen. Radamel Falcao kopte de thuisploeg na een fraaie aanval echter snel weer op 2-2. Daarna drukte het team van Leonardo Jardim door en twintig minuten voor tijd bracht Kamil Glik zijn ploeg op voorsprong.

De Poolse verdediger verlengde een vrije trap en Lafont kon niet meer bij de bal. Daarna probeerde trainer Pascal Dupraz zijn team terug in de wedstrijd te coachen, mede door het inbrengen van Yaya Sanogo, ex-speler van Arsenal en Ajax. Monaco bleef echter eenvoudig overeind en kon na negentig minuten opgelucht van het veld stappen.