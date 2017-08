Siem de Jong wil slagen in Engeland: ‘Ik vreesde voor mijn carrière’

Siem de Jong is ambitieus en wil slagen bij Newcastle United. De 28-jarige middenvelder kwam drie jaar geleden naar Engeland met hoge verwachtingen, maar in twee seizoenen kwam hij niet verder dan 22 competitiewedstrijden. Zijn vele blessures bij the Magpies hebben niet bijgedragen aan een volwaardige status bij de club, weet ook De Jong.

"Al die blessures waren ongelukkig. Ik kon ze niet voorkomen, het zijn meer gezondheidsproblemen eigenlijk. Ik had gehoopt dat mijn tijd hier er anders had uitgezien", zegt De Jong in gesprek met de Daily Mail. De ex-Ajacied, die tussendoor op huurbasis speelde bij PSV, had onder meer te maken met een hardnekkig oogprobleem en twee klaplongen.

"Het incident met mijn oog was heel eng. Het gebeurde op de training. Ik stond achter Emmanuel Rivière en hij wilde draaien. Hij probeerde me vast te pakken en zijn vinger kwam in mijn oog terecht, op volle snelheid. Ik kon niets zien in het ziekenhuis. Ik was bang dat ik mijn zicht zou verliezen. Ik vreesde voor mijn carrière. Als je met één oog niet kan zien, kan je niet spelen."

De Jong hoopt dit seizoen een belangrijke kracht te worden onder Rafael Benítez. "Ik zal met de manager praten, want ik wil mezelf bewijzen bij Newcastle. Ik heb het gevoel dat ik nog moet beginnen hier. Ik wil niet steeds negatief in het nieuws. Ik wil bekend staan als Siem de Jong, de voetballer. Niet als de geblesseerde voetballer."