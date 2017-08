Ronaldo: ‘Dit heb ik in Engeland nooit gehad, daarom zou ik graag terugkeren’

Cristiano Ronaldo kreeg onlangs te horen dat hij ervan wordt verdacht voor 14,7 miljoen euro aan belastingen te hebben ontdoken en afgelopen maandag verscheen hij voor de eerste keer in de rechtbank om zijn verhaal te doen. De sterspeler van Real Madrid liet toen weten het niet eens te zijn met de zaak en hield vol onschuldig te zijn.

Volgens verslagen die in handen zijn gekomen van Cadena SER liet Ronaldo aan de rechter doorschemeren Spanje eventueel te willen verlaten: “Ik heb in Engeland nooit problemen gehad, daarom zou ik daar graag terugkeren”, beet hij Monica Gómez Ferrer toe. De aanvaller, die in het verleden voor Manchester United speelde, vertelde verder dat hij zijn financiële zaken aan zijn adviseurs over had gelaten en probeerde het vertrouwen van de rechter te winnen: “Kijk mij in de ogen: ik heb nooit iets verborgen.”

De Spaanse rechtbank heeft achttien maanden de tijd om te beslissen of er een strafzaak tegen Ronaldo zal worden geopend. De openbaar aanklager is naar verluidt van plan om het groots aan te pakken met een eis van 15 jaar gevangenisstraf en een boete van 75 miljoen euro. Als Ronaldo besluit om mee te werken en niet verder gaat met het betuigen van zijn onschuld kan hij er zonder gevangenisstraf en met een boete van 28 miljoen euro af komen.