Barcelona speelt eerste wedstrijd zonder Neymar gelijk tegen tweedeklasser

De aandacht was de afgelopen dagen volledig gericht op Neymar, maar Barcelona had de dag na het vertrek van de Braziliaan ‘gewoon’ de vriendschappelijke wedstrijd tegen Gimnàstic de Tarragona op het programma staan. Met Jasper Cillessen onder de lat in de eerste helft maakten de Catalanen echter geen al te beste beurt tegen de opponent uit LaLiga 2: door een rake vrije trap van Paco Alcácer in de slotfase net 1-1.

Barcelona trad niet in de allersterkste opstelling aan, maar verscheen met onder meer Cillessen, Arda Turan, Denis Suárez, Javier Mascherano, Sergi Roberto en Alcácer toch met een flink aantal bekende namen aan de aftrap. Die sterren konden echter niet voorkomen dat Manu Berreiro Nàstic na elf minuten spelen al op voorsprong zette. Veel stelden de Catalanen daar in de eerste helft niet tegenover: een goede kans voor Alcácer na een knappe pass van Sergi Roberto was het voornaamste wapenfeit voor de rust.

Cillessen moest in het tweede bedrijf het veld ruimen voor Marc-André Ter Stegen, terwijl Munir El Haddadi in plaats van Arda in de ploeg kwam. Carles Aleñá zorgde met een goede aanval al snel voor het eerste gevaar en Denis en Lucas Digne kwamen even later uit de combinatie bijna tot een gelijkmaker voor Barcelona. Met onder meer de ingebrachte André Gomes en Gerard Deulofeu ging Barça in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker en die kwam tien minuten voor tijd: Alcácer knalde een vrije trap achter Stole Dimitrievski, waardoor het treffen geen winnaar kende.