Zoet geïrriteerd: ‘Ik heb mijn ding gedaan, zoals ik altijd doe’

PSV is uitgeschakeld in Europa en dat doet pijn in Eindhoven. NK Osijek bleek in twee wedstrijden te sterk voor het team van Phillip Cocu, waardoor de club voor het eerst in 44 jaar geen Europees voetbal speelt. Jeroen Zoet baalt enorm na de uitschakeling.

"Het is misschien makkelijk gezegd, maar als je geen doelpunt… Dan ga je niet winnen", zegt de doelman van PSV in gesprek met de NOS. "We hebben nagelaten om te scoren. De klap zal nog wel even doordreunen. De emoties zitten nu heel hoog bij mij. Het gaan lange weken worden zonder Europees voetbal. De teleurstelling overheerst nu vooral."

Zoet wilde niet zeggen of hij zich schuldig voelde over de tegengoal van PSV afgelopen donderdag, die viel uit een vrije trap. Op de vraag of hij zich genoodzaakt voelde om een hoek te kiezen, antwoordt hij geïrriteerd: "Ik heb mijn ding gedaan, wat ik altijd doe." Daarna kapt Zoet het interview af: "De twee minuten zijn om, ik denk dat ik lekker naar de bus ga en het op mijn manier ga verwerken."