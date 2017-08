ADO ziet transfervrij vertrek naar Engeland: ‘Een fantastische kans’

Tom Trybull zet zijn carrière voort in Engeland. De Duitse middenvelder, die afgelopen seizoen onder contract stond bij ADO Den Haag, is vrijdag voor één seizoen vastgelegd door Norwich City, zo meldt de club uit de Championship via de officiële kanalen.

ADO plukte Trybull een jaar geleden weg bij Greuther Fürth. De controlerende middenvelder signeerde een eenjarig contract en groeide onder trainer Zeljko Petrovic uit tot een belangrijke kracht, maar Alfons Groenendijk maakte minder vaak gebruik van Trybull. In totaal kwam de Duitser tot 26 competitieduels, waarin hij 1 keer scoorde.

De transfervrije Trybull werd eerder onder meer gelinkt aan Sampdoria en Atalanta, maar zijn keuze is uiteindelijk gevallen op Norwich. "Dit is een fantastische kans voor me, Norwich is een grote club. Samen met de fans gaan we een fantastische prestatie neerzetten dit seizoen", aldus de 24-jarige middenvelder op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

Daniel Farke, de Duitse trainer van the Canaries, is blij dat Trybull zich heeft aangesloten bij de club: "Tom is een jonge speler, maar tegelijkertijd ook heel ervaren. Hij werd zeer gewaardeerd in zijn tijd bij Werder Bremen en speelde al twintig keer in de Bundesliga in een goed team. Hij is technisch begaafd en zal de verbindende factor worden tussen onze defensie en het middenveld. Hij past perfect in onze speelstijl."