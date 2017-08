‘Onvervangbare’ verdediger begeerd door Barça: ‘Er ligt nog geen bod’

Real Sociedad heeft bevestigd dat Barcelona contact heeft gezocht en heeft geïnformeerd naar Iñigo Martínez. Sportief directeur Loren Juarros geeft echter aan dat de club niet van plan is om de 'onvervangbare' verdediger te verkopen deze zomer.

Sociedad heeft echter niets te willen als de Spaanse grootmacht bereid is de ontsnappingsclausule van Martínez ter hoogte van 32 miljoen euro te lichten. Juarros wil echter niet dat de 26-jarige mandekker de club gaat verlaten. "Het klopt dat Barcelona met ons heeft gesproken over Martínez", aldus de sportbestuur vrijdag op een persconferentie.

"Ze hebben ons gecontacteerd en zijn geïnteresseerd in de speler. Maar er ligt nog geen bod op tafel. Dat is alles wat ik kan zeggen op dit moment. Sociedad heeft geen intentie om Iñigo te laten vertrekken naar een andere club. Hij is onvervangbaar. We willen hem niet verkopen", zegt Juarros gedecideerd.

Diario Sport meldt dat de Spanjaard en Barcelona al overeenstemming hebben bereikt over een contract voor vijf seizoenen. Een transfer lijkt onvermijdelijk, ook omdat Martinez ontbreekt in de wedstrijdselectie voor de confrontatie van Sociedad tegen Watford dit weekend. Ook Internazionale en Juventus aasden op de verdediger, maar momenteel lijkt Barça de nieuwe bestemming te worden van Martinez.