Mata doneert percentage van loon aan goed doel: ‘Hopelijk volgen anderen’

Juan Mata gaat per direct elke maand een deel van zijn salaris aan Common Goal, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor door het voetbal gedragen goede doelen, doneren. De middenvelder van Manchester United hoopt door het goede voorbeeld te geven collega’s te kunnen overtuigen zich bij hem aan te sluiten.

“Vandaag begin ik met iets waarvan ik hoop dat het de wereld zal veranderen, zelfs als het maar op kleine schaal is. En ik hoop dat andere voetballers mij willen helpen met dit doel”, laat hij weten via de Players Tribune. “Ik heb nagedacht over alles dat het voetbal mij gegeven heeft en ik heb nagedacht over wat ik na wil laten. Ik weet hoeveel geluk ik heb gehad en dat niet iedereen dezelfde familie heeft als ik.”

“Hoewel ik mij eerder bezig heb gehouden met goede doelen, wist ik dat ik meer wilde doen. Ik wil zorgen dat andere kinderen dezelfde kansen krijgen als ik heb gehad. Vanaf nu doneer ik dus één procent van mijn salaris aan Common Goal. Het is een klein gebaar dat de wereld kan veranderen als anderen volgen.”

“Ik leid dit initiatief, maar ik wil niet de enige zijn”, gaat Mata verder. “De focus ligt nu op de bijdrage van spelers, maar het doel voor de lange termijn is om één procent van al het geld dat omgaat in de hele voetbalindustrie in te zetten voor goede doelen die gemeenschappen versterken door sport. Als we samen komen, kunnen we zorgen dat kinderen overal hetzelfde licht en plezier ervaren. Dan kunnen we de hele voetbalindustrie laten zien dat Common Goal moet gebeuren en dat het zal gebeuren omdat het het juiste is.”