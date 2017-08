Larsson niet naar Italië: ‘Sam blijft in Nederland, Henk gaat gewoon mee’

Sam Larsson gaat niet mee op trainingskamp met sc Heerenveen naar Italië. Hij is buiten de selectie gelaten, zo meldt de Leeuwarder Courant vrijdag. De vleugelaanvaller, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Celta de Vigo, was ook al niet aanwezig op het trainingskamp in Oostenrijk.

De spelers van Heerenveen stappen zaterdag op het vliegtuig voor een vierdaags trainingskamp, waarbij zondag een oefenduel tegen Genoa op het programma staat. Larsson gaat niet mee op reis naar Italië omdat hij teveel bezig is met een eventuele transfer. Zodoende trainde hij vrijdagmiddag ook niet mee met de selectie.

De Zweed was eerder al afwezig op de fandag en ontbrak tevens bij het maken van de teamfoto, tot onvrede van technisch manager Gerry Hamstra. De 24-jarige Larsson werd beboet, maar mocht naderhand wel weer meetrainen bij de Eredivisionist. Henk Veerman gaat wel mee naar Italië. De spits wil dolgraag verkassen naar FC Utrecht, maar de clubs worden het niet met elkaar eens.

Een transfer naar Utrecht zou een droom zijn voor Veerman, mede omdat hij de ouders van zijn overleden vriend zou hebben beloofd er alles aan te doen om ooit het shirt van Utrecht te dragen. De competitiegenoten bereikten tot op heden echter geen overeenkomst. "Maar dat zijn twee verschillende verhalen", zegt Hamstra tegen de krant. "Sam blijft in Nederland, Henk gaat gewoon mee."