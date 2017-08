Keizer wil versterkingen: ‘Dit is Ajax, moeten heel jaar goed spelen’

Marcel Keizer heeft aangegeven dat hij graag nog enkele versterkingen ziet komen bij Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers, die vrijdag te horen kreeg dat de club het Noorse Rosenborg treft in de play-offs van de Europa League, wil in twee linies spelers erbij hebben.

"We kunnen nog wel het een en ander gebruiken voor de verdediging en het middenveld", zegt Keizer in gesprek met FOX Sports. "We hebben goede spelers, maar als je een seizoen lang veel wedstrijden moet spelen, moet je ook jongens achter de hand hebben die er meteen in kunnen. We zijn zorgvuldig op zoek en daarom zijn er niet meteen vervangers aangetrokken." Ajax heeft met Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer en Kostas Lamprou deze zomer drie spelers gehaald, maar Keizer wil meer.

"De scouting is in overleg met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red) bezig en dan zullen er vast goede vervangers komen." De trainer vindt dat de huidige selectie wel het seizoen kan afwerken, maar stelt dat het handig is om een spelers achter de hand te hebben die voor concurrentie zorgen en de selectie sterker en breder maken. "Dit is wel Ajax. We moeten een groep hebben waarmee we het hele jaar goed kunnen spelen."