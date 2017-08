Ajax-verdediger was bezig met transfer: ‘En toen belde de trainer’

Mitchell Dijks had nooit verwacht dat hij nu nog speler van Ajax zou zijn. De linkervleugelverdediger was eerst overbodig verklaard in Amsterdam, maar trainer Marcel Keizer kwam naar Dijks toe met de boodschap dat de club hem nog altijd goed kan gebruiken.

Het afgelopen halfjaar werd Dijks verhuurd aan Norwich City, waarmee hij achtste werd in de Championship. Daarna leek een nieuw buitenlands avontuur te lonken, aangezien hij bij Ajax niet werd gezien als belangrijke kracht. Dijks is blij dat hij onder de nieuwe trainer wel zicht heeft op speelminuten. "Het is gek dat ik weer hier ben", zegt Dijks in gesprek met FOX Sports.

"Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en daar kwam uit dat ik vertrouwen kreeg. Ik ga voor mijn kans en als ik die krijg, dan pak ik hem." Dijks was op weg naar Birmingham City en manager Harry Redknapp gaf in juni nog aan dat de 24-jarige verdediger een interessante optie was. "Ik was met mijn hoofd bij een transfer. Ik heb een paar clubs gehad, maar daar had ik niet echt een goed gevoel bij. Ook Birmingham City, ja."

De ex-verdediger van onder meer sc Heerenveen en Willem II, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in de Johan Cruijff ArenA, wilde echter geen overhaaste beslissingen nemen: "Ik wilde wachten op het goede moment en toen belde de trainer. Je hebt nu Daley Sinkgraven die geblesseerd is, Jaïro Riedewald die weg is (Crystal Palace, red.), dus qua verdediging is het allemaal wat minder nu."