Elf dingen die je moet weten in aanloop naar Arsenal - Chelsea

Zondagmiddag om 15.00 uur is het zover: de strijd om de Community Shield. Chelsea, de regerend landskampioen van Engeland, en Arsenal, de winnaar van de FA Cup, staan op Wembley tegenover elkaar. Miljoenen voetballiefhebbers kijken uit naar de curtain raiser van het Engelse voetbal. Opta blikt aan de hand van statistieken vooruit op de krachtmeting tussen de Londense clubs.

· De laatste keer dat deze twee clubs in de Community Shield tegenover elkaar stonden, was in 2015: Arsenal won dankzij een doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain (1-0).

· Het is de derde keer dat Arsenal en Chelsea in de officiële seizoensopener van Engeland de degens met elkaar kruisen. Chelsea zegevierde in 2005 in Cardiff met 2-1.

· De laatste drie Community Shield-duels werden gewonnen door de winnaar van de FA Cup. Arsenal won in 2014 en 2015, Manchester United een jaar geleden.

· Als we de edities waarin de trofee werd gedeeld niet meetellen, heeft Arsenal dertien keer de Community Shield gewonnen. Alleen Manchester United sleepte de prijs vaker in de wacht: achttienmaal.

· Chelsea heeft de laatste drie Community Shield-wedstrijden verloren. De editie van 1999, waarin Manchester United na strafschoppen werd verslagen, was de laatste winst van de Londenaren.

· Dit wordt de vierde ontmoeting tussen deze clubs op het nieuwe Wembley. Geen enkele wedstrijd werd vaker in deze nieuwe voetbaltempel afgewerkt (Chelsea - Manchester United en Chelsea - Tottenham Hotspur eveneens vier keer). Arsenal heeft twee van de drie voorgaande ontmoetingen gewonnen.

- Chelsea wisselde overwinning met nederlaag af in zijn laatste zes wedstrijden op Wembley. De laatste keer was een nederlaag, in de finale van de FA Cup 2016/17 tegen Arsenal.

· Arsenal heeft de laatste zeven wedstrijden op Wembley gewonnen. De langste reeks ooit van een club in dit stadion.

· De laatste keer dat Arsenal niet op Wembley wist te winnen, was de halve finale van de FA Cup tegen Wigan Athletic (1-1). De laatste club die Arsenal een nederlaag op Wembley toebracht, was Birmingham City in de League Cup-finale van 2010/11.

· Arsène Wenger zit zondag voor de twintigste keer op de bank van Arsenal in een wedstrijd op Wembley: twaalf zeges, twee remises en vijf nederlagen. Dit is het stadion waar de Fransman in zijn 21 jaar tijd als manager van Arsenal de meeste wedstrijden won, afgezien van Highbury en het Emirates Stadium.