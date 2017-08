Mattias Johansson scoort na vertrek bij AZ contract bij Griekse topclub

Mattias Johansson zet zijn carrière voort in Griekenland. De verdediger vertrok deze zomer transfervrij bij AZ en heeft voor drie jaar getekend bij Panathinaikos, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De Grieken nemen het in de play-offs van de Europa League op tegen Athletic Club.

Johansson wilde zijn aflopende contract bij de Alkmaarders niet verlengen, zo gaf hij eerder al aan op de clubsite van zijn voormalig werkgever: "Ik heb nooit de druk gevoeld dat ik een stap móest maken. Nu ben ik 25 en kijk ik er naar uit om iets nieuws te proberen. Het gaat op een gegeven moment op de automatische piloot. Dan ben je toe aan een nieuwe prikkel."

Voor zijn vertrek bij AZ deze zomer speelde Johansson vijfenhalf jaar voor de Eredivisionist. In die periode kwam hij tot 129 wedstrijden en 6 doelpunten. De 25-jarige Zweed werd eerder gelinkt aan Galatasaray en Dynamo Moskou, terwijl naar verluidt ook Sporting Portugal aasde op de rechtervleugelverdediger. Johansson koos echter uiteindelijk voor een verbintenis met de club van trainer Marinos Ouzounidis.