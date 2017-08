De Ligt baalt van loting: ‘Altijd lastig om tegen dat soort spitsen te spelen'

Ajax werd vrijdagmiddag bij de loting voor de play-offs in de Europa League gekoppeld aan het Noorse Rosenborg. Volgens velen een van de pittigste tegenstanders die de Amsterdammers konden treffen en Matthijs de Ligt is die mening ook toebedeeld.

"Ik dacht gelijk: goede ploeg eigenlijk", zegt de jonge verdediger van Ajax tegenover FOX Sports. "Als je de andere teams ziet die je ook kon loten, in vergelijking met dit team, dan is het een pittige loting. Het is de kampioen van Noorwegen, net aan uitgeschakeld door Celtic (in de derde voorronde van de Champions League, red.). Dat zegt ook wel iets."

Rosenborg herbergt weinig bekende voetballers, maar een naam die bij alle Ajacieden ongetwijfeld een belletje doet rinkelen is Nicklas Bendtner, ex-spits van onder meer Arsenal. "Dat is een goede spits. Het is altijd lastig om tegen dat soort spitsen te spelen." Toch denkt De Ligt dat Ajax de klus kan klaren: "Ik denk dat Rosenborg wel te doen is. We gingen het seizoen in voor de Champions League, dat is helaas niet gelukt. We zijn het nu aan onze stand verplicht om de Europa League te halen."