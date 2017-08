Badstuber tekent bij oude liefde: ‘Niemand mag zijn roots ooit vergeten’

Holger Badstuber is officieel speler van VfB Stuttgart, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger komt over van Bayern München, waar hij transfervrij kon vertrekken, en tekent voor een jaar bij de club van coach Hannes Wolf.

Badstuber speelde in zijn jeugd al voor Stuttgart, voordat hij in 2002 naar Bayern München verkaste. Bij der Rekordmeister won Badstuber veel prijzen: onder meer zes landstitels en in 2013 de Champions League-titel. Vorig seizoen werd Badstuber verhuurd aan Schalke 04 en speelde daar in totaal twaalf wedstrijden.

DONE DEAL! Holger Badstuber is officieel speler van VfB Stuttgart. #badstuber #stuttgart #bayern #transfer A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Aug 4, 2017 at 7:09am PDT

Jochen Röttgermann van het bestuur van Stuttgart geeft op de clubsite aan blij te zijn met de komst van de verdediger: "Met Badstuber hebben wij een speler met uitzonderlijke kwaliteiten binnengehaald. Holger kent de Bundesliga en VfB en brengt naast zijn atletisch vermogen veel routine en ervaring in onze ploeg. We zijn erg blij dat hij is teruggekeerd en weer het shirt van Stuttgart gaat dragen."

Badstuber zelf is trots dat hij weer deel mag uitmaken van de club waar hij in zijn jeugd heeft gespeeld: "Niemand mag zijn roots ooit vergeten en dat heb ik ook nooit gedaan. VfB was én is iets bijzonders voor mij en ik ben blij dat ik weer onderdeel uitmaak van het team. Ik vind het fantastisch weer terug te zijn: de regio, de fans, de euforie en optimisme dat hier heerst... Ik kan niet wachten om alles voor het team te geven."