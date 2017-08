Keizer niet blij met Rosenborg als tegenstander: ‘We treffen het niet’

Ajax werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en zal nu via de play-offs de groepsfase van de Europa League moeten zien te bereiken. Vrijdag werd Ajax tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan Rosenborg BK en daar is trainer Marcel Keizer niet heel blij mee.