Elf dingen die je moet weten in aanloop naar Feyenoord - Vitesse

Feyenoord en Vitesse staan zaterdag vanaf 18.00 uur tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Rotterdamse club mag als landskampioen het traditionele openingsduel van het nieuwe seizoen huisvesten in eigen stadion. Vitesse veroverde de KNVB Beker, de eerste hoofdprijs in het 125-jarig bestaan van de Arnhemse club. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip.

De laatste keer dat de wedstrijd om de Super Cup in De Kuip werd gespeeld was op 16 augustus 1995, toen Ajax met 2-1 van Feyenoord (met Giovanni van Bronckhorst in de basis) wist te winnen.

Zes van de laatste negen edities van het duel om de Johan Cruijff Schaal werden gewonnen door de regerend landskampioen.

Feyenoord en Vitesse ontmoetten elkaar 71 keer eerder (alle competities, thuis en uit) sinds de invoering van het betaalde voetbal; de Rotterdammers wonnen 36 ontmoetingen (24 remises, 11 nederlagen).

Na 2013 (AZ - Ajax, 2-3) kwam het niet meer voor dat beide ploegen die dit duel speelden tot scoren kwamen.

Feyenoord won slechts twee van de acht duels om de Johan Cruijff Schaal (inclusief Super Cup) die de ploeg speelde en kwam in vijf van die wedstrijden niet tot scoren.

De laatste treffer van Feyenoord in een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal dateert van 8 augustus 1999, toen Patrick Paauwe Feyenoord de meest recente Super Cup-winst bezorgde met de 3-2 tegen Ajax.

Zowel Jean-Paul van Gastel als Jan Wouters waren betrokken bij de laatste keer dat Feyenoord de Johan Cruijff Schaal wist te winnen (de 3-2 tegen Ajax op 8 augustus 1999): Van Gastel viel in aan de kant van Feyenoord terwijl Wouters trainer van Ajax was.

Jean-Paul Boëtius kwam in zijn laatste zeventien duels in alle competities voor Feyenoord niet tot scoren.

Vitesse won in de laatste zes seizoenen slechts eenmaal de eerste officiële wedstrijd van het seizoen (3 remises, 2 nederlagen): afgelopen jaar werd er met 1-4 bij Willem II gewonnen.

Thulani Serero verloor op 13 december 2015 voor het laatst een wedstrijd en bleef sindsdien voor club en land negentien duels ongeslagen (13 zeges, 6 remises).

Guram Kashia kan zijn 250e wedstrijd voor Vitesse spelen tegen Feyenoord; de verdediger is met twintig doelpunten de huidige topscorer van de Vitesse-selectie.