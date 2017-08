‘Het was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven’

Neymar is vrijdagmiddag officieel gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. De Braziliaanse aanvaller kijkt ernaar uit om bij zijn nieuwe club te beginnen. “Het was het juiste moment om te vertrekken bij Barcelona en om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, laat Neymar weten op de persconferentie bij zijn presentatie.

“Mijn hart vertelde me dat het dit het juist moment was om bij Paris Saint-Germain te tekenen. Ik ben er klaar voor. Waarom zou ik niet zaterdag al kunnen spelen? Ik wacht rustig op groen licht, ik ga overleggen met de staf”, zegt Neymar, die in de Franse hoofdstad met rugnummer tien gaat spelen. Paris Saint-Germain opent het seizoen in de Ligue 1 zaterdagmiddag met een wedstrijd tegen Amiens.

“Het was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven, omdat ik veel vrienden achter heb moeten laten, maar ik heb mijn hart gevolgd”, vervolgt de Braziliaanse aanvaller, wiens contract bij Barcelona uiteindelijk voor 222 miljoen euro werd afgekocht. “Ik wil zo snel mogelijk spelen en het shirt van PSG dragen. Ik zal spelen waar de trainer me neerzet, ik wil vooral gewoon voetballen. We gaan met deze club geschiedenis schrijven, PSG heeft de potentie om de grootste club ter wereld te worden.”

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, toont zich content met de transfer van Neymar. “Hij is hier gekomen om geschiedenis te schrijven met deze club. Voor mij is hij de beste speler ter wereld, dus we wilden hem hier heel graag naartoe halen. Of er nog meer transfers komen? We hebben de beste speler ter wereld gehaald. Laten we daar eerst van genieten. Ons doel is om de Champions League te winnen. Dat is een droom waar we heel hard voor gaan vechten.”