Liverpool stuit in voorronde CL op Hoffenheim; Nice ontmoet Napoli

In het Zwitserse Nyon is vrijdag geloot voor de laatste voorronde van de Champions League. OGC Nice, dat in de vorige ronde Ajax uitschakelde, neemt het op tegen Napoli. Liverpool moet met TSG 1899 Hoffenheim zien af te rekenen om het hoofdtoernooi van het kampioenenbal te bereiken.

Het tweeluik tussen Liverpool en Hoffenheim betekent een ontmoeting tussen Georginio Wijnaldum en Justin Hoogma. Het Medipol Basaksehir van Eljero Elia stuit op Sevilla. De Turken rekenden in de vorige voorronde af met Club Brugge. Sporting Portugal, met Bas Dost, Luc Castaignos en Marvin Zeegelaar in de gelederen, is in Nyon gekoppeld aan FCSB, het vroegere Steaua Boekarest.

Voor Celtic, dat reeds afrekende met Linfield en Rosenborg, wacht een tweeluik met Astana. Vorig seizoen stuitten de Schotten al eens op de club uit Kazachstan. Destijds werd er uit met 1-1 gelijkgespeeld, terwijl thuis in de laatste minuut met 2-1 werd gewonnen. APOEL Nicosia, waar Mario Been onlangs al na drie wedstrijden ontslagen werd, ontmoet het Tsjechische Slavia Praag.

De heenwedstrijden worden op 15 en 16 augustus afgewerkt, terwijl de returns op 22 en 23 augustus plaatsvinden. De winnaars van de play-offs plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League, terwijl de verliezers doorstromen naar de groepsfase van de Europa League.

De volledige loting (de eerste club begint thuis)

Medipol Basaksehir (Tur) - Sevilla (Spa)

BSC Young Boys (Zwi) - CSKA Moskou (Rus)

Napoli (Ita) - OGC Nice (Fra)

TSG 1899 Hoffenheim (Dui) - Liverpool (Eng)

Sporting Portugal (Por) - FCSB (Roe)

FK Qarabag (Aze) - FC Kopenhagen (Den)

APOEL Nicosia (Cyp) - Slavia Praag (Tsj)

Olympiacos (Gri) - HNK Rijeka (Kro)

Celtic (Sch) - Astana (Kaz)

Hapoel Be’er Sheva (Isr) - NK Maribor (Slo)