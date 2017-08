Cocu krijgt steun van PSV: ‘De positie van de trainer? Dat is geen issue’

De positie van Phillip Cocu als trainer van PSV staat niet ter discussie. Dat heeft technisch manager Marcel Brands vrijdagochtend gezegd tegenover het Eindhovens Dagblad op de luchthaven van Osijek. De Eindhovenaren gingen donderdagavond met 1-0 onderuit in Kroatië en lopen voor het eerst in 43 jaar Europees voetbal mis.

“Dit is op de eerste plaats voor onze fans en voor ons een enorme teleurstelling. Het hoort niet bij PSV”, aldus Brands, die Cocu steunt. “We hebben nu een sportieve en financiële tegenvaller, waar we goed naar moeten kijken. Er spelen nog wel wat dingen in de selectie en er kan nog wat gebeuren. De positie van de trainer? Dat is geen issue. We hebben nog het volste vertrouwen in hem.”

Aan de De Telegraaf vertelt Brands dat er voor PSV geen reden is om Cocu te ontslaan. "Het afgelopen seizoen was teleurstellend, vooral door de vele gelijke spelen. Dat hebben we geëvalueerd en er zijn aantal wijzigingen doorgevoerd. Dan is het raar om dat na twee slechte wedstrijden op de kop te zetten", klinkt het.