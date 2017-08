‘Mexicaans talent vertrekt bij Real Madrid en vervolgt loopbaan bij PSV’

PSV is dicht bij de komst van Paolo Medina, zo weet ESPN te melden. De achttienjarige rechtsback speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Real Madrid, maar zou de Koninklijke nu willen verlaten. In Eindhoven moet de Mexicaan komend seizoen in de Onder-19 of in Jong PSV gaan spelen.

Medina werd in Mexico geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje. Op tienjarige leeftijd kwam de verdediger in de jeugdopleiding van Real Madrid terecht. De Koninklijke nam hem over van Deportivo Alcobendas, een Madrileense amateurclub. Medina stond jarenlang te boek als één van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Real Madrid.

De jeugdinternational van Mexico werd afgelopen jaar in de Onder-18 van Real Madrid echter geplaagd door blessures. Komend seizoen zou hij dan uitkomen voor de Onder-19 van de Spaanse grootmacht, maar hij kiest dus liever voor een transfer. Bij PSV zou hij nog geen deel uit gaan maken van de eerste selectie, maar langzaam gebracht worden via de Onder-19 en Jong PSV.