Manchester City slijt ‘man van vijftien miljoen’ aan Galatasaray

Na Kelechi Iheanacho staat Manchester City op het punt om de volgende speler te verkopen. Fernando is momenteel in Istanbul om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden, zo meldt de Turkse topclub via officiële kanalen. The Citizens houden naar verluidt een bedrag van ruim vijf miljoen euro over aan de transfer van de Braziliaan.

Dat bedrag kan volgens Engelse media nog oplopen tot zes miljoen. Fernando zou in Turkije een driejarig contract gaan ondertekenen, waar hij 58.000 euro per week gaat verdienen. Manchester City nam de middenvelder drie jaar geleden voor vijftien miljoen euro over van FC Porto, maar onder Josep Guardiola verdween de Braziliaan naar de reservebank.

Fernando kwam afgelopen seizoen tot 27 wedstrijden in het shirt van Manchester City, maar dat was wel hoofdzakelijk als invaller. Om die reden mocht hij dan ook vertrekken bij the Citizens. Guardiola had Fernando al niet opgenomen in zijn selectie voor de voorbereidingstrip naar de Verenigde Staten.

Manchester City is bezig om de overbodige spelers te lozen. Iheanacho werd donderdag gepresenteerd bij Leicester City, terwijl ook Samir Nasri, Fabian Delph, Wilfried Bony en Eliaquim Mangala uit mogen kijken naar een nieuwe club.