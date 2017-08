Zenit is laatste horde voor FC Utrecht op weg naar groepsfase van EL

FC Utrecht speelt tegen Zenit in de play-offs van het toernooi om de Europa League. Dat heeft de loting in het Zwitserse Lyon uitgewezen. Het team van Erik ten Hag was in de tweede voorronde te sterk voor Valletta FC uit Malta en rekende in de derde voorronde af met het Poolse Lech Poznan. De heenwedstrijden bij de play-offs worden op donderdag 17 augustus gespeeld. Een week later volgt de beslissing.

Later meer...