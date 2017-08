Ajax moet afrekenen met Rosenborg in play-offs van EL

Ajax speelt tegen het Noorse Rosenborg in de play-offs van het toernooi om de Europa League. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Het team van Marcel Keizer werd woensdag in de derde voorronde van de Champions League geëlimineerd door OGC Nice en hoopt zich nu via de play-offs van een langer verblijf in Europa te verzekeren. De heenwedstrijden bij de play-offs worden op donderdag 17 augustus gespeeld. Een week later volgt de beslissing.

Rosenborg werd afgelopen seizoen kampioen van Noorwegen en plaatste zich daardoor voor de voorronde van de Champions League. In eerste instantie ontdeed het zich nog van Dundalk. In Ierland werd er met 1-1 gelijkgespeeld, terwijl de Noren in eigen huis na verlenging met 2-1 te sterk waren voor de Ierse kampioen. In de derde voorronde was Celtic echter te sterk voor Rosenborg. Het treffen in Glasgow eindigde in 0-0, maar the Hoops waren in Trondheim met 0-1 te sterk.

De Noorse competitie is momenteel in volle gang en Rosenborg is daarin opnieuw koploper. Na 17 wedstrijden heeft de 24-voudig Noors kampioen 35 punten verzameld, 5 punten meer dan naaste achtervolger Sapsborg 08.