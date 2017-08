‘De uitschakeling zet enorme druk op PSV en zorgt voor een bad vol twijfels’

Voor het seizoen goed en wel begonnen is, lijkt bij PSV al een crisis aanstaande. De Eindhovenaren verloren zowel thuis (0-1) als uit (1-0) van het Kroatische NK Osijek en zijn daardoor al uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. Met name de manier waarop PSV tweemaal verloor, is volgens de Nederlandse ochtendkranten zorgelijk.

“Voor het eerst in 43 jaar blijft Eindhoven verstoken van Europees voetbal. Misschien nog wel erger is de wetenschap dat PSV naadloos verder schreed op de doodlopende weg die het vorig seizoen al vlot insloeg, ondanks tal van beterschapsbeloften”, schrijft de Volkskrant. “Echt zorgelijk: coach Cocu heeft al veel van zijn troeven op tafel gelegd.”

“Dit moet toch het seizoen van de wraak worden. Wraak op de boze buitenwereld, wraak op de twijfels , wraak op zichzelf toch vooral”, vervolgt de krant. “Terug in Eindhoven zal coach Cocu in figuurlijke zin ontzet moeten worden. Onherroepelijk komt zijn positie verder onder druk. Cocu heeft de steun van de clubleiding, maar de supporters beginnen zich steeds meer te roeren. #cocuout golfde het gisteravond over Twitter.”

De Telegraaf schrijft dat er vroeg sprake is van ‘code rood’ bij de Eindhovenaren. “Uitschakeling terwijl het hoofdgerecht nog lang niet is opgediend, is voor PSV een afgang van jewelste”, stelt de krant. “Nog voordat het seizoen echt begonnen is, heeft PSV al voor een dieptepunt in de eigen clubhistorie gezorgd. De uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League door het nietige Osijek is voor de Eindhovenaren een regelrechte blamage, na een al zo teleurstellend jaar in de Eredivisie.”

Het Eindhovens Dagblad constateert dat PSV al lange tijd moeite heeft om zich op te laden voor zogenaamde ‘kleine wedstrijden’. “Daar lijkt geen verbetering in op te treden, getuige nu weer het geschutter tegen Osijek. Cocu en zijn staf mogen zich dat aanrekenen, hoewel de coach zelf vond dat PSV zich in Kroatië kranig had geweerd. Ja, kranig misschien wel. Maar dat was niet genoeg.”

“PSV is sinds de zomer van 2016 langzaam van een doelpunten- en vertrouwenscrisis naar een voetballende crisis gegaan”, vervolgt de Eindhovense krant. “En het einde lijkt nog niet in zicht. De fut was en is eruit in Eindhoven en ook in het nieuwe seizoen heeft PSV al onherstelbare schade opgelopen. De Europa League-zeperd tegen Osijek valt niet meer te repareren. De uitschakeling kost miljoenen, zet enorme druk op PSV en zorgt voor een bad vol twijfels.”