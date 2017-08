‘De optie om naar Ajax, PSV of Feyenoord te gaan, was er simpelweg niet’

Rick van Drongelen werd donderdagmiddag officieel gepresenteerd bij Hamburger SV. De achttienjarige centrale verdediger leverde Sparta Rotterdam zo’n drieënhalf miljoen euro op. Naar eigen zeggen had Van Drongelen niet de mogelijkheid om bij een Nederlandse topclub aan de slag te gaan.

“Ik las dat mensen zich afvroegen waarom ik niet voor Ajax, Feyenoord of PSV ben gaan spelen. Dat is simpel: dan moet die mogelijkheid er wel zijn. Die was er niet”, zegt Van Drongelen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hamburger SV zat al een tijdje achter de jonge verdediger aan. “Ze volgen me al een jaar. Tijdens ons trainingskamp speelden we met Sparta tegen HSV en sprak ik met de trainer. Dat was een goed gesprek.”

Hamburger SV trok met Kyriakos Papadopoulos en Bjarne Thölke al twee centrale verdedigers aan, dus Van Drongelen krijgt met de nodige concurrentie te maken. “Ik denk dat ik veel van hen kan leren en hoop natuurlijk zoveel mogelijk te spelen. Alleen al op de training ga ik enorme stappen zetten”, stelt de verdediger, die zijn Duits nog wel een beetje bij moet spijkeren. “Ik kan het een klein beetje verstaan, maar om mezelf ook verstaanbaar te kunnen maken moet ik nog wel wat lesjes volgen.”