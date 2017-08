‘Ajax wordt dit seizoen kampioen, dat is voor mij zo duidelijk als wat’

Afgelopen seizoen werd Feyenoord voor het eerst in achttien jaar weer eens kampioen van Nederland. Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat de Rotterdammers dit kunstje niet zullen herhalen. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft Ajax een te sterke selectie.

“Ajax wordt dit seizoen kampioen, dat is voor mij zo duidelijk als wat. En reken maar dat ze daarvoor niet hoeven te wachten tot de laatste speelronde, zoals Feyenoord vorig seizoen. Eigenlijk had Ajax vorig seizoen al kampioen moeten worden”, zegt Driessen in een interview met de Nieuwe Revu. Hij vindt dat Ajax tot nu toe betere zaken heeft gedaan op de transfermarkt.

“Met het aantrekken van Huntelaar zijn ze alleen maar beter geworden. En leuk voor Feyenoord dat ze spelers als Ridgeciano Haps, Kevin Diks en Jerry St. Juste aantrekken, maar zij waren vorig seizoen verre van constant. Ga er maar vanuit dat zij dit seizoen volop fouten gaan maken”, besluit de journalist. Hans Kraay jr. is het echter niet met Driessen eens en dicht PSV de grootste kansen toe. Volgens hem zal Luuk de Jong de Eindhovenaren komend seizoen op sleeptouw nemen.

“En dat niet alleen: hij wordt ook topscorer. Want het lijkt me onmogelijk dat die uit Amsterdam komt”, stelt Kraay jr. “Daar kunnen ze na het vreselijke nieuws over Nouri sowieso hun borst nat maken. En helemaal Marcel Keizer. Joh, je zal maar als onbekende trainer ineens hoofdcoach van Ajax worden en dan dit meemaken. Hoe ga je daarmee om? Dat is bijna niet te doen.”