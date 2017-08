Advocaat snapt Oranje-speler: ‘Kom op, je kan vijf keer zoveel verdienen’

Tal van kandidaat-internationals én Oranje-internationals hebben deze zomer een transfer gemaakt, óf hopen een transfer te maken. Bondscoach Dick Advocaat volgt de ontwikkelingen rondom de spelers met extra interesse, zeker nu er ook cruciale interlands op komst zijn. Al houdt hij tegelijkertijd de afstand die hij gewend is te houden.

"Er heeft nog geen international aangeklopt voor persoonlijk advies. En zelf ben ik ook geen beller. Ik bekijk gewoon wat er met wie gebeurt en daar zullen we naar handelen", zo benadrukt Advocaat in gesprek met het Algemeen Dagblad. De eerstvolgende interland van Oranje is in en tegen Frankrijk. Een nederlaag betekent vrijwel zeker dat er ook een streep kan door deelname aan het WK in Rusland.

"Deze had ik niet verwacht", vertelt Advocaat over de overstap van Terence Kongolo van Feyenoord naar AS Monaco. Hij juicht de overgang van Rick Karsdorp naar 'een mooie club' als AS Roma toe. "Lens naar Besiktas is puur voor het geld, daar is Jeremain in deze fase van zijn loopbaan eerlijk over." Virgil van Dijk is in staking is gegaan om een transfer naar Liverpool te forceren. "Je kunt dat veroordelen, maar kom op, als je vijf keer zo veel kunt verdienen, en dat ook nog bij een Engelse topclub, dan snap ik dat je alles aangrijpt.’"