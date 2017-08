Locadia: ‘Iedereen mist wel eens kansen, Cristiano Ronaldo ook’

PSV zette zich donderdagavond voor schut met de eliminatie in de derde voorronde van de Europa League. Het team van Phillip Cocu verloor opnieuw met 1-0 van NK Osijek en is dus nu al klaar in Europa. De supporters zijn woedend, maar Jürgen Locadia reageerde koeltjes op de wanprestatie. "Ik weet niet of het een moeilijke avond was", verwees de aanvaller naar de vele kansen die PSV op Kroatische bodem onbenut liet.

"Of het meer is dan pech? Iedereen mist wel eens kansen, Cristiano Ronaldo ook. Dat is normaal, menselijk ook", zo benadrukte Locadia in gesprek met FOX Sports. In de optiek van de aanvaller ontbreekt het PSV zeker niet aan echte honger naar succes. "Er werd ons niet speciaal om meer inzet of beleving gevraagd. We wisten wat het plan was en met ons plan creëerden we kansen. Voor Osijek was het de wedstrijd van het jaar, maar ik kan dat gevoel niet zomaar oproepen."

"We speelden natuurlijk niet tegen Bayern München, dan komt dat gevoel vanzelf. Ik gaf wel honderd procent, want ik wilde echt winnen. Ik ben ook heel teleurgesteld over het resultaat. Ik bleef gaan en ik was helemaal kapot na de wedstrijd. Ik bleef rennen en kansen creëren, maar het is jammer dat we de kansen niet benutten." PSV start het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ.