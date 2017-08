Mogelijke tegenstanders Ajax en FC Utrecht in play-offs van de Europa League

Ajax en FC Utrecht weten vrijdagmiddag wie hun tegenstander wordt in de play-offs van de Europa League. De loting is om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in de play-offs. De heenwedstrijden worden gespeeld op donderdag 17 augustus. Op 24 augustus volgen de returns.

De UEFA maakt voor de loting nog een verdeling, waarbij er twee groepen van tien teams gemaakt worden en twee groepen van twaalf. Ajax, dat in de derde voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door OGC Nice, heeft bij de loting een geplaatste status. De club uit Amsterdam bereikte afgelopen seizoen de finale, waarin uiteindelijk Manchester United te sterk was.

FC Utrecht hoort bij de ongeplaatste clubs. De ploeg van Erik ten Hag heeft inmiddels twee hordes weten te nemen in de Europa League-voorronde. In de tweede voorronde werd Valletta FC uit Malta geëlimineerd en in de derde voorronde moest ook het Poolse Lech Poznan het onderspit delven.

De 44 clubs in de play-offs van de Europa League:

Geplaatste status:

Zenit Sint-Petersburg

Dinamo Kiev

Ajax

Athletic de Bilbao

Fenerbahçe

AC Milan

Viktoria Plzen

Red Bull Salzburg

Club Brugge

Sporting Braga

PAOK Saloniki

Ludogorets

FK Krasnodar

BATE Borisov

Everton

Legia Warschau

Olympique Marseille

Dinamo Zagreb

Maccabi Tel Aviv

Austria Wien

FC Midtjylland

Partizan Belgrado

Ongeplaatste status:

Panathinaikos

Marítimo

Rosenborg BK

Hajduk Split

Sheriff Tiraspol

Apollon Limassol

FC Oleksandriya

Videoton

Rode Ster Belgrado

Skënderbeu Korçë

FC Utrecht

AEK Athene

Rheindorf Altach

AEK Larnaca

FH Hafnarfjardar

Viitorul Constanta

NK Osijek

FK Vardar

NK Domzale

Östersunds FK

Shkëndija

Süduva Marijampolè