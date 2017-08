Scouts van Ajax bekeken mogelijke aanwinst in Europa League-duel van PSV

PSV staat mogelijk spoedig weer tegenover Mateo Barac. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf zat een delegatie van Ajax donderdagavond op de tribunes van het stadion Gradski bij het Europa League-weerzien tussen NK Osijek en PSV (1-0) om de verdediger nauwlettend te volgen.

Het was niet de eerste keer dat scouts van Ajax in situ de verrichtingen van Barac bekeken. De 23-jarige Kroaat is een linker centrumverdediger van 1 meter 93, die ook als linksback kan spelen. Hij maakte in januari zijn debuut in het nationale elftal, in de vriendschappelijke ontmoeting tegen Chili (1-1).

Afgelopen winter was FC Groningen in de markt voor Barac. Het bod van circa één miljoen euro werd door NK Osijek afgewezen. Marcel Keizer gaf na de eliminatie van Ajax in de Champions League al aan dat hij nog op versterkingen hoopte. "We hebben nog een smalle groep. Vooral verdedigend mag er nog wat bij.''