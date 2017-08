Thomas Vermaelen kan in België aan de slag

Juventus is bereid Tomás Rincon aan te bieden aan Atalanta. La Vecchia Signora wil hiermee proberen Leonardo Spinazzola, die wordt verhuurd aan de club uit Bergamo, een jaar eerder naar Turijn halen. (Gazzetta dello Sport)

(AS)

Atlético Madrid hoeft in ieder geval niet te vrezen voor een belletje van Barcelona. Antoine Griezmann staat niet op het lijstje bij de Catalanen. (AS)

De Belgen zien in Thomas Vermaelen een goede optie, die bij Barcelona niet aan spelen toekomt.

Torino heeft bij Celta de Vigo geïnformeerd naar John Guidetti. De Zweedse spits is voor ongeveer acht miljoen euro op te halen uit Spanje. (Tuttosport)

Juventus mengt zich weer in de strijd om Patrik Schick. De Italiaanse landskampioen bereidt een bod voor, nadat eerder een deal van dertig miljoen euro in het water viel door medische problemen bij de spits van Sampdoria. (Tuttosport)