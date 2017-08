Cocu: ‘Het team heeft volle honderd procent gegeven, wellicht zelfs meer’

PSV nam donderdagavond met de staart tussen de benen afscheid van de Europa League. Net als in de heenwedstrijd in Eindhoven bleek het Kroatische NK Osijek met 1-0 te sterk, waardoor de derde voorronde het eindstation is voor de ploeg van Phillip Cocu. Hij was na afloop van mening dat de spelers alles hadden gegeven.

Voor PSV is het voor het eerst in 43 seizoenen dat het niet deelneemt aan een Europees hoofdtoernooi. "Dit is financieel een domper en dat PSV er nu al Europees uit ligt, is een ongelooflijke teleurstelling", erkende Cocu. "Ik heb in ieder geval gezien dat het team de volle honderd procent heeft gegeven, misschien zelfs wel meer."

"Dat eis ik ook van ze. Je kunt een goede of minder goede wedstrijd spelen, maar daar mag het nooit aan liggen", zo benadrukte Cocu in gesprek met FOX Sports. Hij gaf toe dat de druk op zijn positie zal toenemen. "Dat is logisch. We hebben een doelstelling niet gehaald."