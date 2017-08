Eliminatie in Europa League betekent miljoenenstrop voor PSV

Voor PSV zit het Europese seizoen er nu al op. De Eindhovenaren struikelden in de derde voorronde van de Europa League over NK Osijek, dat ook in het weerzien met het team van Phillip Cocy met 1-0 te sterk bleek. Zo komt er een einde aan een reeks van 43 seizoenen op rij waarin de club actief was in een Europees hoofdtoernooi.

De uitschakeling van PSV betekent ook een financiële strop voor de club. PSV heeft deelname aan de groepsfase van de Europa League opgenomen in de begroting en de blamage tegen de Kroaten betekent een gat in het budget van naar verluidt vijf miljoen euro.

De winnende treffer kwam in Osijek op naam van Petar Bockaj, die binnen een halfuur hard raak schoot uit een vrije trap.In het restant van de wedstrijd oogde PSV, bij tijd en wijle machteloos. De formatie van Cocu wist zich niet te onderscheiden en creëerde amper kansen. Voor PSV begint het nieuwe Eredivisieseizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.