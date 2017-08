Milan trakteert 60.000 man op zege in eerste Europese thuisduel in drie jaar

AC Milan gaat op voor een plek in de groepsfase van de Europa League. De Serie A-club was donderdagavond met 2-0 te sterk voor het Roemeense CSU Craiova, wat ruimschoots genoeg was na de zege van vorige week in de heenwedstrijd. Vrijdag hoort Milan welke club de laatste horde vormt op weg naar de poulefase.

De return leek een formaliteit na de 0-1 overwinning van Milan in Roemenië. De ploeg van Vincenzo Montella trad in de return aan met aanwinsten als Ricardo Rodríguez en Franck Kessié, maar Leonardo Bonucci en Lucas Biglia waren nog niet beschikbaar. Ruim zestigduizend man waren afgekomen op de eerste Europese thuiswedstrijd in ruim drie jaar. Giacomo Bonaventura liet de supporters binnen negen minuten juichen, door een afgeslagen bal ongeveer vanaf de strafschopstip binnen te werken.

Gianluigi Donnarumma eiste even later een hoofdrol op, toen Ionut Mitrita op hem afstormde na een defensieve fout bij Milan. De keeper pareerde zijn schot in de één-op-één-situatie. In de tweede helft verdubbelde Milan de marge en kwam ook aan het laatste beetje resterende twijfel een eind. Patrick Cutrone zorgde van dichtbij voor de 2-0. M'Baye Niang kon voor de 3-0 zorgen, maar een uitstekende redding van Nikolai Calancea voorkwam dat.