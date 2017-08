Everton boekt na assist Klaassen ook in Slowakije nipte zege en bekert verder

Everton heeft donderdagavond na een 1-0 thuiszege op MFK Ruzomberok ook in Slowakije met 0-1 gewonnen. In een wedstrijd die niet bepaald bol stond van het spektakel was het Dominic Calvert-Lewin die met nog tien minuten te gaan de trekker overhaalde. De ploeg van Ronald Koeman meldt zich zodoende in de laatste voorronde van de Europa League.

Everton ging met een uitstekende uitgangspositie de return in, maar kon niet voorkomen dat het na tien minuten spelen aardig in de problemen kwam. Een schot van Erik Daniel kon echter gekeerd worden door Jordan Pickford, die net als collega-aanwinsten Michael Keane, Davy Klaassen, Wayne Rooney en Sandro Ramírez een basisplaats kreeg van Koeman. De Spanjaard was vlak voor de rust verantwoordelijk voor de enige grote kans van the Toffees in het eerste bedrijf. Hij slaagde er echter niet in om de bal vanaf een paar meter voor de lijn tussen de palen te mikken.

In de tweede helft was het jongeling Calvert-Lewin die de aandacht naar zich toe trok. Het talent werd met nog een dikke twintig minuten te gaan door Ronald Koeman in de ploeg gebracht voor Sandro en zette zijn ploeg met nog tien minuten op de klok op rozen. Klaassen stuurde de jonge Engelsman met een goede pass richting het vijandelijke doel, waarna hij hij hoofd koel hield en de enige treffer van de avond binnen knalde.