Oranje schrijft geschiedenis met eerste finaleplek op groot toernooi

Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Nederlands vrouwenelftal zich geplaatst voor de finale van een groot toernooi. Het gastland van het EK won donderdagavond in de Grolsch Veste met 3-0 van Engeland, waardoor op zondag in hetzelfde stadion de eindstrijd tegen Denemarken wacht. Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens zorgden voor de doelpunten. Oranje kan voor de finale moed putten uit het groepsduel met de Denen, dat met 1-0 werd gewonnen.

Het doelpunt van Miedema kwam voort uit de eerste serieuze kans van Oranje. Voor dat moment kwam er wel wat dreiging van Shanice van de Sanden en had Van de Donk over geschoten, maar de Engelse keepster Siobhan Chamberlain werd nog niet echt op de proef gesteld. Ze moest een antwoord echter schuldig blijven toen een afgemeten voorzet van Jackie Groenen ploeggenoot Miedema in staat stelde om bij de tweede paal raak te koppen. Het was haar tweede doelpunt van het toernooi.

De ploeg van Sarina Wiegman mocht zich gelukkig prijzen met het feit dat de stand voor rust niet meer werd veranderd. Zo hield Sherida Spitse de bal met kunst- en vliegwerk uit het doel na een kopbal uit Engelse hoekschop. De middenvelder stond op de doellijn strekte haar been om de bal tegen de paal te werken. De Engelsen bleven jagen op de gelijkmaker, maar Oranje hield stand tot het rustsignaal. Na rust had Sari van Veenendaal geen moeite met een schot van Jodie Taylor, terwijl Van de Sanden aan de overzijde een grote kans kreeg met een schot uit de draai. Keepster Chamberlain pareerde de inzet.

Na een uur spelen werd het alsnog 2-0 voor Oranje en kon het bijna niet meer misgaan. Van de Donk profiteerde van geblunder in de Engelse defensie en was eerder bij de bal dan de uitgekomen Chamberlain. Het publiek ging erachter staan en Engeland werd door Oranje overwegend in bedwang gehouden, al moest Van Veenendaal een schot van Taylor van dichtbij wel keren. Hoewel Engeland bleef aanzetten, verdedigden de Oranje Leeuwinnen hun voorsprong gepassioneerd en met succes. In blessuretijd maakte Martens er zelfs 3-0 van met een van richting veranderd schot.