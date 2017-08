FC Utrecht stoot ondanks arbitrale dwaling door in Europese thriller

FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. De ploeg van Erik ten Hag had het niet makkelijk op bezoek bij Lech Poznan, dat werd geholpen door een onrechtmatige gelijkmaker, en remiseerde met 2-2 na twee late doelpunten. Utrecht, dat na rust met tien man kwam te staan, had thuis 0-0 gespeeld en stoot door op basis van uitdoelpunten.

Utrecht moest minstens eenmaal scoren om een verlenging af te wenden en slaagde na 42 seconden al in die opdracht. Een afgemeten voorzet van Sean Klaiber belandde in het strafschopgebied bij de volledig vrijstaande Gyrano Kerk, die knap binnenkopte. Het was een droomstart voor Utrecht, maar Lech Poznan liet zich niet ontmoedigen. De Poolse nummer drie van het afgelopen seizoen controleerde het spel en was meermaals gevaarlijk, voordat de gelijkmaker viel.

Dat doelpunt had echter nooit mogen tellen. Christian Gytkjaer stond overduidelijk buitenspel toen hij werd bediend door Maciej Makuszewski, zo bleek uit de camerabeelden. Niettemin mocht hij van dichtbij binnenschieten. Lech Poznan schakelde nog een tandje bij, maar ook Utrecht liet goede kansen liggen. Zo schoof Urby Emanuelson uit kansrijke positie naast. Ook in de tweede helft zat het wat betreft de arbitrage niet mee voor de bezoekers. Cyriel Dessers dacht de 1-2 te maken, maar duwde vlak voor zijn kopgoal lichtjes. Het doelpunt werd daardoor afgekeurd.

Even later had Kerk de voorsprong op zijn schoen na een fraaie combinatie met Zakaria Labyad, maar de maker van de 0-1 schoot ditmaal in het zijnet. De opdracht van Utrecht werd nog lastiger toen Ramon Leeuwin moest inrukken met zijn tweede gele kaart. De Eredivisionist verdedigde de stand echter met succes. Sterker nog: vlak voor tijd werd het 1-2 via Dessers. Utrecht leek te winnen, maar liep door Gytkjaer toch nog tegen de 2-2 aan. In de zeven minuten durende blessuretijd bleef het daar echter bij.