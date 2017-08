Iheanacho verkast voor ruim 27 miljoen euro binnen Premier League

Kelechi Iheanacho zet zijn loopbaan voort bij Leicester City, zo heeft Manchester City donderdagavond bekend gemaakt via de officiële kanalen. De Nigeriaan heeft bij de kampioen van het seizoen 2015/16 een vijfjarig contract getekend en levert the Citizens naar verluidt ruim 27,5 miljoen euro op. De ploeg van Josep Guardiola heeft wel een terugkoopoptie bij de transfer van de aanvaller bedongen.

Minder dan een jaar geleden signeerde Iheanacho nog een contract tot medio 2021 bij Manchester City. De Nigeriaan had toen net zijn debuutseizoen achter de rug, waarin hij 26 keer in actie kwam en 8 keer scoorde. Gemiddeld kwam hij iedere 93,9 minuten tot een doelpunt en daarmee had Iheanacho de beste ratio in de Premier League. De verwachtingen voor het seizoen 2016/17 waren dan ook hoog, maar mede door de komst van Gabriel Jesus in januari slonken de speelkansen voor de twintigjarige aanvaller.

In totaal kwam Iheanacho de afgelopen jaargang tot twintig duels in de Premier League, waarvan vijftien als invaller. Vier keer kwam hij tot scoren voor Manchester City. Omdat hij ook komend seizoen niet op veel speeltijd hoeft te rekenen, werd de jongeling al geruime tijd met een transfer in verband gebracht. Naast Leicester City werden ook West Ham United, Swansea City en Southampton genoemd als potentiële nieuwe werkgever.

“Het voelt goed en ik ben blij dat ik deel uit ga maken van dit elftal. Ik ken de ambitie van het team en toen ik sprak met de manager, vertelde hij mij wat ik moest doen om het team te helpen bereiken wat het wil. Ik was overtuigd en ik ben blij dat ik hier ben”, reageert hij via de officiële kanalen van the Foxes. Trainer Craig Shakespeare toonde zich eveneens enthousiast: “Hij is een geweldige aanwinst. Kelechi is een enorm talent en hij heeft op elk niveau laten zien dat hij veel in zich heeft. We houden hem al een tijdje in de gaten, dus we weten wat we in huis halen.”