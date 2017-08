Oranje wacht in eventuele finale weerzien met groepsgenoot Denemarken

Het vrouwenelftal van Denemarken heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de finale van een groot toernooi. Na een 0-0 remise tegen Oostenrijk wonnen de Denen de strafschoppenserie, nadat de opponent alle penalty's om zeep hielp: 3-0. In de finale van het EK in de Grolsch Veste wacht een duel met Nederland of Engeland.

Binnen 120 minuten kwam er geen beslissing, ondanks dat Oostenrijk na twaalf minuten mocht aanleggen voor een strafschop. Sarah Puntigam schoot huizenhoog over. Sanne Troelsgaard van Denemarken schoot even later op de lat na slecht uitverdedigen van Oostenrijk. Vlak voor het einde van de verlenging miste de Deense Pernille Harder een enorme kans. Daardoor waren strafschoppen noodzakelijk.

Oranje bindt donderdagavond vanaf 20.45 uur de strijd aan met Engeland om het laatste finaleticket. Stefanie van der Gragt start in de basis, want de verdedigster is op tijd hersteld nadat ze een blessure opliep in de kwartfinale tegen Zweden. Zodoende kiest bondscoach Sarina Wiegman voor exact dezelfde namen. In de poulefase won Oranje overigens met 1-0 van Denemarken.