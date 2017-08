Bosz: ‘Geen thema, als ik me daar al druk om moet maken slaap ik slecht’

Barcelona maakte donderdagavond bekend dat Neymar zijn contract bij de club officieel heeft afgekocht en Ousmane Dembélé is naar verluidt een van de kandidaten om de Braziliaan te komen vervangen in het Camp Nou. Peter Bosz is echter nog niet bezig met het vertrek van een van zijn sterspelers.