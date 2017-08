Wenger: ‘Dit kun je niet recht praten, het gaat de rationaliteit te boven'

Arsène Wenger is niet geschrokken van de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. De Braziliaan is de eerste voetballer die de grens van 200 miljoen euro passeert: donderdagavond overhandigden zijn advocaten een cheque van 222 miljoen euro aan Barcelona om zijn contract af te kopen en PSG meldde zijn komst kort daarna. Wenger is geen voorstander van de explosief stijgende transfersommen, maar vraagt zich af of de ontwikkeling te stoppen is.

Op de officiële website van Arsenal laat de oefenmeester zijn licht schijnen op de transfer. Wenger kan zich nog herinneren dat Trevor Francis in 1979 de eerste speler werd die voor een miljoen pond werd verkocht, na zijn overstap van Nottingham Forest naar Birmingham City. De Fransman ziet de transfer van Neymar als een signaal van de evolutie van het voetbal. "Dit is het gevolg van de nieuwe eigenaars van voetbalclubs. Dat proces heeft het voetballandschap de afgelopen vijftien jaar volledig veranderd", zegt Wenger.

"Als een land een club in zijn bezit heeft, is alles mogelijk", doelt de trainer op de invloed van Qatar op PSG. Het wordt daarom moeilijk om Financial Fair Play te respecteren, voegt Wenger toe. "Omdat er meerdere manieren en meerdere motieven zijn voor een land om zo'n grote speler aan te trekken als vertegenwoordiger van een land. Maar deze uitgaven kunnen ze niet recht praten. Dit is waarom ik graag zie dat clubs op eigen benen staan. Daarvan afgezien: we leven niet meer in een wereld waarin het idee is dat bepaalde investeringen worden terugverdiend."

"Dat punt zijn we voorbij", vervolgt Wenger. "Bij dit bedrag komt passie, trots en publieke belangstelling kijken. Dat kun je niet meer rationaliseren. Het ziet er ook naar uit dat de inflatie met rasse schreden voortzet. Vorig jaar passeerden we de honderd miljoen, nu de tweehonderd miljoen. De transfersom voor Trevor Francis leek al buitensporig. Dat toont aan hoe ver we zijn gekomen en hoe groot het voetbal is geworden. Het gaat de wiskunde en de rationaliteit te boven."

Wenger verwacht grote gevolgen van de transfer, vooral voor de verkopende partij. "Als Barcelona een speler wil hebben, zeggen andere clubs: 'Vrienden, jullie hebben 220 miljoen euro in jullie zak zitten.' Zo wordt vijftig miljoen euro voor hen honderd miljoen." Hoewel le Professeur niet blij is met de grote uitgaven van een club als PSG, benadrukt hij dat het overgrote deel van de clubs niet zo handelt. "Wij blijven rationeel. We zijn niet de enige club. 99 procent van de clubs doet dat ook, maar op dit niveau kunnen we niet mee."