‘Het was voor ons een brug te ver en voor Wesley Sneijder ook’

Wesley Sneijder lijkt inmiddels op weg naar OGC Nice, maar nog niet zo lang geleden gonsde het van de geruchten dat FC Utrecht een poging wilde wagen om de Oranje-international terug te halen naar zijn geboortestad. Eigenaar Frans van Seumeren sprak inderdaad met de middenvelder en kwam toen al snel tot de conclusie dat een stunt niet haalbaar was.

“Wesley en ik kennen elkaar natuurlijk vanuit het Utrechtse. We hebben altijd goed contact gehad, maar het was gewoon een brug te ver voor hem, maar ook voor Utrecht”, legt hij uit aan FOX Sports. “Hij wil natuurlijk zijn talenten nog optimaal gebruiken en dus ook geld verdienen. Wij moeten een beetje bescheiden zijn: salarissen van boven de miljoen kunnen wij niet betalen. Dat is nou eenmaal zo.”

Sneijder vertrok onlangs nadat zijn contract werd ontbonden transfervrij bij Galatasaray en werd sindsdien al in verband gebracht met onder meer Sampdoria en clubs in de Amerikaanse MLS. De spelmaker lijkt echter voor de Ligue 1 te opteren en het kamp Sneijder en de Franse club, die Ajax woensdagavond uit de voorronde van de Champions League wipte, zijn inmiddels met elkaar in gesprek.