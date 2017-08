‘Verontwaardigde’ Room meldt zich ziek voor strijd om Johan Cruijff Schaal

Eloy Room is er zaterdag niet bij, wanneer Vitesse het opneemt tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De doelman heeft zich ziek gemeld, zo schrijven De Telegraaf en De Gelderlander donderdagavond. Volgens de landelijke krant is Room 'verontwaardigd' over zijn situatie bij Vitesse.

Aan het eind van vorig seizoen legde Room een contractaanbieding van Vitesse naast zich neer. Daardoor loopt zijn verbintenis nog maar een jaar door. Vitesse schakelde door en nam Remko Pasveer over van PSV. In de voorbereiding leek Pasveer de concurrentiestrijd te winnen: hij keepte bijvoorbeeld in de laatste oefenwedstrijd tegen Reading (3-2 zege).

Ook in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zal Pasveer het Arnhemse doel verdedigen. Het is onduidelijk of en wanneer Room terugkeert op het trainingsveld. Vorige maand werd de 28-jarige Nijmegenaar nog gelinkt aan Everton in de Engelse kranten. Iedereen heeft ambitie, zowel de speler als de club Vitesse", gaf trainer Henk Fraser destijds toe. "Er is ook veel interesse voor hem."