‘Heel bijzonder om een weekje de kleedkamer te delen met David Villa en Kaká’

Johan Kappelhof was woensdagnacht verheugd dat hij met de MLS All-Stars aan mocht treden tegen Real Madrid. De verdediger speelde in een uitverkocht Soldier Field in Chicago, waarbij het sterrenteam van de Major League Soccer uiteindelijk via strafschoppen verloor van de Spaanse grootmacht.

"Dit was echt heel mooi om mee te maken", zegt de verdediger van Chicago Fire in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik was vorige maand even een tijdje terug in Nederland voor mijn bruiloft en toen ik op 17 juli terugkwam kreeg ik te horen dat ik was geselecteerd voor de MLS All-Stars."

De ex-verdediger van FC Groningen werd de eerste Nederlander ooit in een MLS All-Star Game. "Dat maakt het nog extra bijzonder", aldus Kappelhof. "Ik heb van de hele week genoten. Heel bijzonder om een weekje de kleedkamer te delen met gasten als David Villa en Kaká."

"Alles ging heel ontspannen in en rond de wedstrijd, wat dat betreft zijn voetballers overal wel hetzelfde", vervolgt de verdediger. "We kwamen zondag al bij elkaar. De eerste dagen stonden vooral in het teken van wat lichte trainingen en een aantal sponsoractiviteiten. Zo heb ik in een helikopter gezeten en mochten we met Audi's over een racecircuit scheuren."