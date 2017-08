FC Twente huurt Europees kampioen van City: ‘Club met een mooie historie’

FC Twente heeft zich opnieuw op huurbasis versterkt met een jonge aanvaller van Manchester City. Na het huren van Enes Ünal in het afgelopen seizoen maakt nu Isaac Buckley-Ricketts tijdelijk de overstap van Manchester naar Enschede. Twente maakt bekend dat de negentienjarige Engelsman voor een seizoen wordt gehuurd, nadat hij de medische keuring succesvol heeft doorstaan.

De komst van de aanwinst hing al enkele dagen in de lucht. De jongeling, die op beide flanken uit de voeten kan, is de achtste nieuweling in Enschede. Nikola Gjorgjev wordt gehuurd van Grasshoppers, Jorn Brondeel kwam over van Lierse SK, scherpschutter Tom Boere werd weggepukt bij FC Oss en Haric Vuckic, Alexander Laukart, Danny Holla en Marko Kvasina kwamen allemaal transfervrij over.

"Ik ben heel blij dat ik volgend seizoen voor FC Twente uitkom", vertelt Buckley-Ricketts, die sinds zijn dertiende in de jeugdopleiding van Manchester City speelt. Hij kwam uit voor diverse jeugdteams, waaronder de Onder-16, -18 en -23. Bovendien speelde de aanvaller interlands voor Engeland Onder-18 en -19; met de laatstgenoemde ploeg werd hij afgelopen zomer Europees kampioen.

Buckley-Ricketts noemt Twente een club met een mooie historie. "En, wat ik heb gehoord, ook een fanatieke aanhang die zorgt voor een geweldige sfeer. Ik weet natuurlijk dat Yaw Yeboah, Bersant Celina en Enes Ünal hier afgelopen seizoen hebben gespeeld en dat dit goed is geweest voor hun ontwikkeling. Ook ik hoop me bij FC Twente verder te ontwikkelen als voetballer en als persoon. Ik zie dit als een geweldige mogelijkheid om dat te bereiken en heb er veel zin in."