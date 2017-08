Neymar is niet langer speler van Barça na betaling afkoopclausule

Neymar is niet langer een speler van Barcelona. Donderdagavond arriveerde zijn advocaat Juan de Dios Crespo bij de club om Barcelona een cheque van 222 miljoen euro te overhandigen, zo bevestigt de grootmacht via de website. Daarmee is Neymar vrij om te gaan en staan waar hij wil. De aanvaller is op weg naar Paris Saint-Germain: hij vliegt met een privéjet naar Parijs, waarna hij vermoedelijk vrijdag officieel wordt voorgesteld in de Franse hoofdstad.

"Barcelona zal de details van de operatie doorspelen aan de UEFA, zodat de bond naar de eventuele disciplinaire gevolgen kan kijken", laat Barça weten. Algemeen directeur Òscar Grau nam de cheque in ontvangst. Technisch gezien is Neymar nu transfervrij, totdat hij een contract ondertekent bij PSG. De Spaanse voetbalbond LFP wilde de deal blokkeren en weigerde donderdag het geld in ontvangst te nemen, toen de Spaanse advocaat Juan de Dios Crespo zich namens PSG meldde op de burelen van de bond in Madrid. Volgens Mundo Deportivo heeft de bond echter niet de autoriteit om de deal tegen te houden en heeft PSG de inmenging van de LFP kunnen omzeilen.

OFFICIEEL! Barcelona heeft via een verklaring laten weten dat het contract van Neymar voor 222 miljoen euro is afgekocht! De Braziliaan is nu in principe transfervrij, maar wordt naar verwachting op zeer korte termijn bij Paris Saint-Germain gepresenteerd. #neymar #barcelona #psg #laliga Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 3 Aug 2017 om 10:06 PDT

Neymar is vanaf heden met afstand de duurste voetballer aller tijden. De technicus lost Paul Pogba af, die een jaar geleden voor 105 miljoen euro overstapte van Juventus naar Manchester United. Neymar kwam in 2013 over van Santos en stond destijds te boek als verreweg het grootste talent van zijn land. In zijn debuutseizoen ervoer de destijds 21-jarige Neymar enige aanpassingsproblemen, maar in de daaropvolgende jaargangen werd hij van grote waarde.

Sinds zijn komst was Neymar goed voor 123 wedstrijden in LaLiga en 68 doelpunten. Hij werd tweemaal kampioen van Spanje, won drie keer de Copa del Rey, eenmaal de Supercopa en ook de Champions League en het WK voor clubteams voegde hij eenmaal toe aan zijn palmares. Verwacht wordt dat PSG de coup met veel bombarie zal vieren in het centrum van Parijs. Neymar zou voor vijf jaar tekenen en dertig miljoen euro netto per annum verdienen.