‘Natuurlijk is dit sportief een aderlating, maar we zijn ook trots’

Rick van Drongelen is sinds donderdag officieel speler van Hamburger SV. De achttienjarige centrale verdediger verlaat Sparta Rotterdam en heeft voor vijf jaar getekend bij die Rothosen. Met de transfer is circa drieënhalf miljoen euro gemoeid. Alle betrokken partijen zijn blij dat de deal beklonken is.

Sportief directeur Jens Todt geeft op de clubsite van HSV aan trots te zijn op de komst van de Spartaan: "Wij zijn zeer trots met deze transfer. We hebben de ontwikkeling van Rick lang gevolgd en hebben hem meer dan tien keer live in actie gezien. Hij is heel sterk, is passievol en heeft een enorme wil om te winnen."

Rick van Drongelen is officieel speler van HSV! #donedeal #hsv #bundesliga #spartarotterdam Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 3 Aug 2017 om 8:52 PDT

Van Drongelen kan haast niet geloven dat hij de overstap maakt van Sparta naar HSV: "Het voelt fantastisch om hier nu te zijn. Voor mij is dit een grote stap en ik kan niet wachten om van mijn nieuwe teamgenoten te leren en om mijn eerste opwachting te maken in dit fantastische stadion."

Sparta-trainer Alex Pastoor is blij voor Van Drongelen, zo geeft hij aan op de site van de Rotterdammers: "Natuurlijk is dit sportief een aderlating voor de club, maar we zijn ook trots. Het is een groot compliment voor de club in zijn geheel dat er weer een speler uit de eigen jeugd zo'n grote stap maakt in zijn carrière. Het toont aan dat de keuze van Sparta om te blijven investeren in de jeugdopleiding uiteindelijk zijn vruchten afwerpt."