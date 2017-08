‘Feyenoord ziet Krul als optie als vervanger voor geblesseerde Vermeer’

Feyenoord denkt aan Tim Krul als vervanger van Kenneth Vermeer. De 31-jarige doelman liep woensdagochtend tijdens de training een peesblessure op en is minimaal twee maanden niet inzetbaar. De Rotterdammers focussen zich daarom op Krul als optie voor tweede doelman, meldt het Algemeen Dagblad donderdag.

Vermeer en Brad Jones moesten de afgelopen weken uitvechten wie de eerste doelman ging worden onder trainer Giovanni van Bronckhorst. Nu Vermeer maandenlang aan de kant moet zitten, lijkt Jones komend seizoen onder de lat te gaan keepen bij Feyenoord. De clubleiding zou in Justin Bijlow geen tweede doelman zien en Feyenoord is daarom op zoek naar een ervaren kracht achter Jones.

Krul zou op het lijstje staan van technisch directeur Martin van Geel. De 29-jarige sluitpost komt bij Newcastle United niet in aanmerking voor veel speelminuten en mag vertrekken. Vorig seizoen kwam hij niet in actie voor de Engelse promovendus, aangezien hij werd uitgeleend aan Ajax en AZ. Krul, die ook in de belangstelling zou staan van onder meer Anderlecht, staat nog tot medio 2018 onder contract bij the Magpies.